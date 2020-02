Suspeito de matar babá encontrada em córrego é preso no Ceará  

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de matar a babá Angélica Nogueira dos Santos, de 24 anos. O suspeito foi preso por força de um mandado de prisão temporária, cumprido nesta segunda-feira (17). As ações policiais tiveram participação de equipes da Delegacia Metropolitana de Eusébio.

Mais detalhes serão divulgados durante coletiva de imprensa, na sede da Delegacia Metropolitana de Aquiraz, ainda na manhã desta terça-feira (18).

Angélica Nogueira desapareceu no último dia 10 de fevereiro. A babá saiu de casa por volta de 7h, de bicicleta, e não foi mais encontrada. Após três dias de investigações, a polícia encontrou o corpo de Angélica às margens de um córrego na cidade de Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, o corpo de Angélica Nogueira dos Santos, de 24 anos, estava dentro de uma propriedade particular em avançado estado de decomposição.

De acordo com as investigações, a mulher desapareceu e a família iniciou as buscas por ela. A polícia foi acionada e começou a investigar o desaparecimento.