Professor morre após ser atingido por carro de criminosos em fuga no Dionísio Torres

Um professor identificado como Sandro Luís da Paixão Xavier, de 40 anos, morreu após ser atingido por carro de criminosos em fuga no Dionísio Torres, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (6). A vítima estava trafegando de motocicleta na rua Professor Francisco Gonçalves quando o veículo acabou avançando a preferencial e colidiu com a moto.

Sandro Luís era mestre em computação aplicada e gerenciava o núcleo de tecnologia da informação de um instituto da prefeitura.

De acordo com a polícia, antes do acidente acontecer os ocupantes do veículo, cerca de quatro homens, haviam invadido uma casa na Alameda Jasmim, na Cidade 2000 e roubado os pertences do local. O carro usado pelo grupo foi localizado através das câmeras de monitoramento no Bairro Aldeota, onde teve início a perseguição.

Após o atropelamento, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram do local a pé. Dentro do carro a polícia encontrou um aparelho de TV, objetos roubados da casa e um revólver.

Buscas estão sendo realizadas na região para tentar identificar e prender os criminosos.