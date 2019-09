Preso em porta giratória ao tentar furtar banco na Jacarecanga, homem diz ser herói de desenho

Um homem de 26 anos ficou preso em uma porta giratória ao tentar furtar agência bancária no Bairro Jacarecanga, em Fortaleza, durante a madrugada desta quinta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, que não tem antecedentes criminais, aparentava estar sob o efeito de drogas. Ele chegou a dizer aos aos agentes que era um personagem de um desenho animado japonês.

Helton Barros Soares, 26 anos, se identificou como Goku (protagonista de Dragon Ball) e afirmou ainda ainda iria se transformar em um Super Sayajym, ainda em referência ao desenho.

O suspeito saiu da porta giratória com a ajuda de vigilante do banco, que foi ao local e liberou a passagem. Em seguida, Helton foi detido. Ao entrarem na agência, os policiais viram que todos os caixas haviam sido violados. O suspeito não conseguiu retirar dinheiro e foi preso em posse de talões de cheque e dois talões do bolsa família.

Foto: Halisson Ferreira

Segundo o subtenente Adalberto Sampaio de Castro, da Polícia Militar, a Polícia Federal foi acionada, já que a agência é da Caixa Econômica, um banco federal.