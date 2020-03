Policial civil é morto a tiros no bairro Jardim Cearense, em Fortaleza

Um policial civil morreu após ser baleado na noite desta segunda-feira (16), no cruzamento da rua Coronel Jaime Rolemberg com Rua Oito, no Bairro Jardim Cearense, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (16).

De acordo com testemunhas, Valdenir de Sousa era inspetor da Polícia Civil lotado no 8º Distrito Policial, no bairro Prefeito José Walter. Ele foi encontrado ferido após tiros serem ouvidos na região. Dois suspeitos fugiram correndo e uma motocicleta foi abandonada próximo a vítima.

Moradores da área disseram que Valdenir costumava ir até as proximidades do local onde o crime aconteceu para alimentar gatos de rua.

A polícia irá investigar o caso para tentar identificar e prender os suspeitos.