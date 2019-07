Polícia prende 'Zé do Valerio' no Piauí após mais de dois meses de caçada

O vaqueiro José Pereira da Costa, conhecido como 'Zé do Valério', foi preso na manhã desta sexta-feira (12) na cidade de Buriti dos Montes, na localidade de Jatobá Medonho, no Piauí. Policiais militares da Força Tática e do serviço reservado na região de Crateús efetuaram a prisão após uma denúncia anônima e conduziram o suspeito até a delegacia do município.

Ele estava escondido em uma região de mata. Valério é suspeito de estuprar e matar a universitária Danielle de Oliveira Silva, em 25 de abril, em Pedra Branca, na região do Sertão Central.