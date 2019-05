PF prende homem com 3 quilos de cocaína escondida nas pernas em Fortaleza

Um homem foi preso pela Polícia Federal na noite desta quinta-feira (2), em Fortaleza, com três quilos de pasta base de cocaína escondidos nas coxas e canelas. O suspeito utilizou fita adesiva para prender a droga no corpo e borra de café para tentar esconder o cheiro do material. Dois cearenses também foram detidos durante a ação.

De acordo com a PF, a cocaína foi localizada durante uma vistoria, quando o homem desembarcou de um voo do Acre no aeroporto internacional de Fortaleza. Os agentes acompanharam o homem até um hotel e o prenderam em flagrante, quando ele repassava a droga para um casal cearense.

Durante as investigações, a polícia descobriu que os homens estavam usando identidades falsas e haviam dois mandados de prisão em aberto contra o cearense.

O trio foi autuado por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Os homens também vão responder criminalmente por falsidade ideológica e uso de documento falso. Os suspeitos foram encaminhados à sede da Superintendência da Polícia Federal.