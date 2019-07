Família procura homem desaparecido após sair para o trabalho, no Barroso; polícia investiga caso

A polícia investiga o desaparecimento de um homem no Bairro Barroso, em Fortaleza, após ele ter saído para o trabalho e não ter comparecido ao local, na manhã desta quinta-feira (4). Segundo a família, Francisco Thiago Vieira Xavier, 32 anos, saiu por volta de 8h05 da casa da mãe com destino à empresa onde trabalha, que fica nas proximidades da residência, mas não apareceu no local.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela família e a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga as circunstâncias do desaparecimento.

A mãe de Thiago, Maria Vieira, informou que o filho chegou a sair e retornar rapidamente para buscar alguns pertences, que ela acredita terem sido a carteira e o celular. Objetos que, conforme a mãe, Thiago não costumava levar até o trabalho já que o local ficava muito próximo de casa. Ainda segundo Maria, o gerente da empresa onde Thiago trabalha foi até a casa da família no período da tarde saber sobre o paradeiro do funcionário.

“A gente só veio saber 15h e pouco porque a própria empresa, o gerente, foi lá em casa”, disse a mãe do desaparecido. Ela também afirma não ter pistas do que pode ter acontecido. O telefone do rapaz está desligado desde o desaparecimento.

Francisco Thiago Vieira Xavier Foto: Arquivo Pessoal

"Calmo e não gosta de sair"

Thiago é descrito pela mãe como alguém “calmo, que não gosta de sair e não tem muitos amigos”. O rapaz é recém-casado e mora com a esposa no Bairro Pedras.

A mãe também não tem conhecimento de que o filho tivesse passando por problemas graves e, em declaração dada à polícia, afirma que ele não tinha envolvimento com drogas.

O rapaz é funcionário da empresa de eletrônicos Ibyte. A empresa informou, por telefone, que não daria declarações sobre o caso e que está colaborando com a polícia.