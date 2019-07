Família é feita refém por quadrilha em Fortaleza; na fuga, suspeito rouba carro com crianças dentro

Uma família foi feita refém por um grupo criminoso em uma assalto no bairro José Walter, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (22). Após a polícia ser acionada por um morador da casa invadida pelos suspeitos e ir ao local do crime, os criminosos trocaram tiros com os agentes. Dois foram baleados e presos. Na tentativa de fuga, mesmo ferido, um deles roubou um carro com três crianças dentro.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito abordou um motorista pedindo socorro. Ao tentar ajudar, o condutor teve o veículo roubado. O suspeito fugiu do local com três sobrinhos do motorista dentro do carro. Eles só foram libertados dez quarterões após o local da abordagem.

"Ele pegou o carro e já saiu com as crianças dentro"

O tio das crianças, Antônio Sérgio, disse ao Sistema Verdes Mares que a ação foi rápida. A família estava indo para a cidade de Itapajé, interior do Ceará, quando foi abordada pelo criminoso. "Não deu para ver quem era, ele pegou o carro e já saiu com as crianças dentro. Em pouco tempo ficamos sabendo que as crianças tinham sido abandonadas. Tem duas que estão bem, mas tem outra que está só chorando", disse Antônio.

A ação terminou com dois criminosos feridos. O suspeito que fugiu e roubou o carro já tinha passagens pela polícia por extorsão e associação criminosa. José Matheus Mendonça Nascimento, 19 anos, foi baleado na mão e na perna durante troca de tiros com a polícia. Ele foi socorrido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), e após atendimento foi preso.

A polícia também prendeu outro criminoso, identificado como Paulo Henrique Lopes da Costa, 25 anos. Ele foi conduzido sob escolta policial para uma unidade hospitalar. Paulo Henrique já tinha antecedentes criminais por roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Ainda segundo nota da SSPDS, a polícia apreendeu, na ação, dois revólveres, 10 munições, uma caixa de som, uma mochila contendo peças de roupas usadas, dois aparelhos celulares, um par de alianças e o veículo roubado após a ação. O caso está sendo investigado pelo 8º Distrito Policial, delegacia do Bairro José Walter. A polícia segue à procura de outros possíveis participantes do crime.