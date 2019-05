Disputa entre facções motivou morte de jovem em Sobral; mulheres espancaram a vítima na rua 

Maria Elailane, de 19 anos, foi encontrada morta em uma casa abandonada VC Repórter

O titular do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral, delegado Paulo Castro, afirmou que o espancamento e o assassinato da jovem Maria Elailane do Nascimento, 19 anos, na última terça-feira (14) foi motivado por disputa entre facções. A declaração foi feita ao Sistema Verdes Mares nesta quarta-feira (15), após a prisão de quatro mulheres suspeitas de participar do crime.

> Jovem de 19 anos é encontrada morta com sinais de espancamento e golpes de faca em casa abandonada

> Polícia prende quatro mulheres pelo espancamento de jovem em Sobral

Elailane foi espancada no meio da rua por pelo menos cinco mulheres, apedrejada e morta com golpes de faca na última terça (14). O corpo dela foi encontrado dentro de um imóvel abandonado no bairro Terrenos Novos, em Sobral, para onde ela foi levada depois do espancamento. Quatro mulheres foram presas pelo crime.

O delegado informou que a vítima estava passando por uma rua do bairro, quando foi identificada por mulheres de uma facção rival que começaram a agredi-la com socos, chutes, puxões de cabelo e palavras de baixo calão. Ela cai no chão sem reação. A suspeita é que ela tenha sido atraída até o local, por um "namorado".

Quando as agressões cessam, Maria Elailane é arrastada pelos cabelos para uma residência abandonada. Lá, os ataques são ainda mais hostis, com pancadas desferidas com pedaços de madeiras e pedras. A vítima morreu no local, com golpes de facas.

Todas as agressões dentro e fora do imóvel foram filmadas por uma pessoa que assistia ao crime. Um homem também observa os ataques sem interferir.

De acordo com Castro, os demais envolvidos no crime já foram identificados, inclusive a pessoa que filmou e o homem que observou, e são considerados foragidos.