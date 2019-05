Polícia prende quatro mulheres pelo espancamento e morte de jovem em Sobral

Quatro mulheres foram presas suspeitas da morte da jovem Maria Elailane do Nascimento, de 19 anos, cujo corpo foi encontrado em um imóvel abandonado em Sobral, com sinais de espancamento, apedrejamento e lesões por faca. Imagens que circulam em redes sociais mostram o crime, ocorrido nesta terça-feira (14). As mulheres capturadas aparecem no vídeo.

As agressões se iniciam em uma rua, onde um grupo de pessoas defere socos e chutes contra a vítima e diz palavras de baixo calão. Logo em seguida, Maria Elailane é arrastada pelos cabelos para o imóvel abandonado, no bairro Terrenos Novos. Um homem se aproxima e observa a violência, cometida dentro e fora da residência.

Quando o grupo entra na casa, as agressões passam a ser mais intensas. Pedaços de madeiras e pedras são utilizados por diversas mulheres para espancar a jovem. Além delas, um homem e a pessoa que filma as cenas participaram do crime.

Investigação

O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral iniciou, na tarde de quarta-feira (15), buscas por demais envolvidos no homicídio.

De acordo com o titular do Núcleo, delegado Paulo Castro, as imagens ajudam a Polícia a identificar os suspeitos.