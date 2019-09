Ceará chega ao quinto dia seguido da nova onda de ataques criminosos; PMs de férias são convocados

O quinto dia seguido de ataques criminosos no Ceará começa com a frota de ônibus reduzida e a convocação de policiais militares de férias. Pelo menos quatro ataques foram registrados nesta terça-feira (24). Um caminhão foi incendiado sobre a ponte do Rio Ceará, que liga Fortaleza e Caucaia; e outro no cais do porto, onde o motorista ficou ferido. Dois ônibus estacionados em um posto de gasolina, no Bairro Palestina, na cidade de Canindé, e um õnibus abandonado em Ibaretama foram alvos de ataques. Todos os casos aconteceram durante a madrugada.

Desde a sexta-feira (20), foram pelo menos 28 ataques registrados no Estado, concentrados no Sertão Central, em Fortaleza e na Região Metropolitana. Somente na segunda-feira (23), foram 17 ocorrências. Ao menos 10 pessoas foram capturadas, oito adultos e dois adolescentes. Na maioria dos casos, veículos foram incendiados. Entre os alvos estão ônibus do transporte público, caminhões e carros particulares, três veículos da Enel e uma da Cagece. Em um juizado especial, uma bomba caseira explodiu.

Pelo menos três pessoas ficaram feridas nas ações. Um motorista ficou ferido na perna em um ataque a uma topique no Bairro Sítio São João, em Fortaleza, e o motorista de um caminhão teve uma queimadura no braço quando o veiculo onde ele estava foi incendiado em Maracanaú. O terceiro caso ocorreu nesta madrugada, no Cais do Porto. O motorista dormia quando o caminhão onde ele estava foi incendiado. Ele ficou com ferimentos nas mãos, braços e pernas.

A frota de ônibus do transporte coletivo foi reduzida em Fortaleza e na Região Metropolitana nesta terça, segundo o Sindiônibus, Etufor e Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS). Por medida de segurança, apenas 70% do total de veículos do transporte público está "operando com o acompanhamento e a segurança da Polícia Militar", de acordo com nota conjunta desses dois órgãos e do sindicato.

Para reforçar a segurança nos coletivos e garantir a integridade da população, o comando-feral da Polícia Militar convocou todos os policiais militares de férias e suspendeu os cursos na Academia de Segurança Pública (Aesp). Todos devem se apresentar nesta manhã já devidamente uniformizados.

Ataques confirmados

Terça-feira (24)

- caminhão incendiado no Cais do Porto, em Fortaleza. Motorista ficou ferido

- caminhão de carga incendiado sobre a ponte do Rio Ceará, que liga Fortaleza a Caucaia

- dois ônibus estacionados em um posto de gasolina, no Bairro Palestina, na cidade de Canindé, foi incendiado

- ônibus abandonado incendiado em estacionamento de um Posto de Combustível em Ibaretama

Segunda (23)

- carro Enel incendiado no bairro Conjunto Esperança

- ônibus incendiado Alameda das Palmeiras, bairro Ancuri

- ônibus incendiado no campo conhecido como "Seu Pedro", no bairro Aracapé

- ônibus escolar incendiado em Paracuru

- carro Enel incendiado no Jangurussu

- carro da Cagece incendiado no bairro Presidente Vargas

- ônibus d eempresa privada incendiado no Canindezinho

- topique incendiada na Rua Verde, Sítio São João (motorista teve a perna ferida)

- carro de empresa de internet incendiado no Planalto Ayrton Senna

- topique incendiada Vila Velha

- micro-ônibus da linha mondubim incendiado

- ônibus de empresa privada incendiado na ponte sobre o Rio Ceará

- ônibus incendiado em Iparana, em Caucaia

- Juizado Especial Cível e Criminal do Vila Velha sofreu a explosão de uma bomba caseira

- dois caminhões incendiados em Maracanaú

- caminhão incendiado no pátio da sub-prefeitura de Pacatuba

- cinco veículos estacionados na garagem da prefeitura do município de Jucás incendiados

Domingo (22)

- três caminhões incendiados na BR-116 no bairro Ancuri, em Fortaleza

- posto de combustíveis em Quixadá sofre tentativa de incêndio

- caminhão com carga de papel higiênico incendiado em Maracanaú

- caminhão incendiado na Cidade 2000

- loja de veículos atacada na Av. Godofredo Maciel, na Maraponga

- carro da Enel incendiado em Quixadá

Sábado (21)

- Técnicos são alvos de tiros durante manutenção em torre de telefonia no bairro Messejana

- caminhão de frios incendiado na Rua das Adenanteras, na Cidade 2000

Sexta-feira (20)

- caminhão é levado de Quixadá e incendiado em Quixeramobim