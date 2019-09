Após ataques, frota de ônibus é reduzida; veículos circulam com escolta policial na Grande Fortaleza

Após uma sequência de ataques criminosos, a frota de ônibus disponível em Fortaleza e Região Metropolitana será reduzida, segundo o Sindiônibus, Etufor e Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS). Por medida de segurança, o transporte público está "operando com o acompanhamento e a segurança da Polícia Militar", de acordo com nota conjunta desses dois órgãos e do sindicato. Seis pessoas foram presas e um adolescente apreendido por envolvimento nas ações criminosas. Quatro foram capturados no domingo e três nesta segunda-feira.

Desde sexta-feira (20), houve pelo menos 17 ataques no Sertão Central, Fortaleza e Região Metropolitana. Em todos, homens atearam fogo em veículos. Foram alvos ônibus do transporte público, caminhões e carros particulares, três veículos da Enel e uma da Cagece.

Nesta segunda-feira (23), foram oito ações criminosas até 17 horas.

Enel

Segundo testemunhas, o carro da Enel estava estacionado na rua Vicente Celestino, no bairro Conjunto Esperança, enquanto os funcionários almoçavam, quando três homens chegaram em um carro preto, desceram do veículo e jogaram gasolina no carro da companhia, provocando o fogo.

O Corpo de Bombeiros foi ao local, mas ao chegar as chamas já estavam apagadas. Segundo a Enel, outros dois carros foram queimados entre este domingo (22), em Quixadá, e esta segunda (23), no Jangurussu.

Ônibus

Ação similar ocorreu com um ônibus da linha 681 - Alameda das Palmeiras/Messejana, incendiado na Rua 11 do conjunto habitacional, no Bairro Ancuri. Testemunhas informaram que três homens interceptaram o veículo, pediram para motorista e passageiros descerem e atearam fogo no transporte.

Um pneu do coletivo chegou a sacar do ônibus atingindo um dos blocos do conjunto. Não há informações sobre feridos.

O mesmo ocorreu no Bairro Aracapé, com o ônibus da linha 375 - Parangaba/Aracapé. Cerca de 20 passageiros estavam no veículo quando três homens chegaram com gasolina e ordenaram que todos descessem. Os criminosos ainda teriam obrigado o motorista a levar o ônibus até o meio de um campo de futebol.

Topique

Uma topique foi incendiada na Rua Verde, no Sítio São João, no fim da tarde desta segunda-feira (23).

Cagece

Um carro da Cagece com dois funcionários dentro foi abordado por três homens encapuzados por volta das 15h50. Os homens ordenaram que os funcionários saíssem e atearam fogo.



Denúncias

Quem tiver informações que ajudem nas investigações sobre os ataques pode ligar para o número 181