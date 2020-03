Após fim do motim, PMs desocupam batalhões e viaturas já circulam no interior 

Passadas cerca de 14 horas após o anúncio do encerramento de motim no Ceará, policiais militares já desocuparam os batalhões, onde parte deles se concentrava para reivindicar por uma reestruturação salarial, e parte das viaturas voltaram a circular no Estado.

Enquanto em Fortaleza, as viaturas e motos passam por perícia na área dos batalhões ou são rebocadas, em cidades do interior, como Sobral e Iguatu, os veículos já estão sendo utilizados pela polícia nas ações de patrulhamento.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE) confirma que "as viaturas da Polícia Militar do Ceará (PMCE) que estavam paradas estão voltando às ruas, tanto na Capital quanto no Interior" e garantiu que "uma força-tarefa foi montada para garantir que os veículos estejam em pleno funcionamento o mais breve possível".

No 18° Batalhão de Polícia Militar (Antônio Bezerra), epicentro das paralisações, a Rua Anário Braga ainda permanecia, por volta das 10h desta segunda-feira (2), tomada pelas viaturas estacionadas. Enquanto isso, outras eram rebocadas.

Viaturas no entorno do 18º Batalhão nesta manhã Fabiane de Paula/SVM

Porém, há uma movimentação diferente no local em comparação aos dias do motim. Servidores trabalham no local para que seja realizada a retirada de todos os carros da polícia. Além de não haver mais policiais amotinados, a reportagem constatou que no prédio do 18º e entorno estão presentes comandantes de batalhões realizando rondas a fim de descobrir quais viaturas são ou não de sua responsabilidade.

PMs também catalogam os carros e analisam quais as condições de cada um deles: se estão com pneus secos, furados, se precisam de borracheiros ou, em último caso, de reboque.

Uma parte do quarteirão onde fica o 18° BPM foi bloqueada por um policial, sob a justificativa de que haveria uma perícia nas viaturas, nos entornos e no próprio Batalhão.

No 12° BPM, em Caucaia, os policiais se recusaram a dar entrevistas, mas a reportagem encontrou vários policiais se apresentando para o serviço. No local, não há mais policiais amotinados ou aquartelados e cerca de 12 viaturas ainda estão paradas, com pneus secos ou furados.



Interior

Em Sobral, no norte do Ceará, todo o efetivo policial está nas ruas, trabalhando normalmente, segundo informações do coronel Colares, comandante do 3° BPM de Sobral.

A base da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Raio também foi desocupada pelos PMs amotinados em Sobral, mas no interior do prédio ainda há viaturas e motos com pneus esvaziados.

Segundo moradores da região, os homens que aderiram à paralisação deixaram o local por volta de 1h desta segunda-feira (2).

Embora seja possível avistar viaturas trafegando nas ruas, o levantamento de equipes e viaturas ainda está vem sendo realizado. "Já estávamos com o efetivo operando desde o dia 20", corroborou o tenente Marcos Paulo, comandante da Uniseg Sobral.

Já em Iguatu, o trecho da Rua Adeodato Matos, onde fica o 10º BPM do município, está liberado. A movimentação no quartel também é tranquila.

Em Juazeiro do Norte, borracheiros já foram chamados para consertar os pneus das viaturas, que estão passando por uma rápida vistoria. A expectativa é que o serviço policial seja normalizado por completo durante esta tarde. Os veículos sem condição de uso serão levadas à sede do 2° BPM.