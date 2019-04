Viçosa e Beberibe têm chuvas acima de 50 mm; 70 municípios registram precipitações no Ceará

Pelo menos 70 municípios registraram precipitações no Ceará, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os dados parciais das últimas 24 horas foram divulgados às 8h e apontam os registros de chuvas nas cidades de Viçosa do Ceará e Beberibe com os maiores, de 51 milímetros e 50,4 milímetros respectivamente.

Vela lista com 10 maiores registros por dia

Viçosa do Ceará (posto Lambedouro): 51 mm

Beberibe (posto Paripueira): 50,4 mm

Santa Quitéria (posto Lizie): 44,4 mm

Viçosa do Ceará (posto Sítio Vambira): 42,6 mm

Barbalha (posto Barbalha): 42 mm

Abaiara (posto Abaiara): 40 mm

Brejo Santo (posto Poço do Pau): 40 mm

Caucaia (posto Sítios Novos): 38,3 mm

Senador Sá (posto Salão): 37,6 mm

Ocara (osto Açude Batente): 36 mm

Previsão

De acordo com a Funceme, a previsão para esta quarta-feira (27) é de nebulosidade variável com eventos de chuva. Para esta quinta-feira (28), os indicativos são de eventos com chuva também.