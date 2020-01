Vestibular da Universidade Regional do Cariri tem resultado divulgado nesta sexta-feira

O resultado do vestibular da Universidade Regional do Cariri (Urca) foi divulgado nesta sexta-feira (24).

A Urca também divulgou a lista dos candidatos classificáveis, que poderão solicitar, por ordem de classificação, vagas remanescentes.

Ao todo, mais de 11 mil candidatos participaram do processo seletivo de 2020.1. As provas, ocorridas em 7 e 8 de dezembro, era destinada ao preenchimento de vagas de 26 cursos, distribuídos nos campi de Crato e Juazeiro do Norte, bem como nas unidades descentralizadas de Iguatu, Campos Sales e Missão Velha.

A instituição deve divulgar em breve por meio do site as datas para as matrículas dos candidatos selecionados.