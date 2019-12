Tripulantes de barco pesqueiro desaparecido em Itarema são encontrados com vida no Pará

Os seis tripulantes que haviam desaparecido em um barco pesqueiro da costa da cidade de Itarema, no Ceará, desde o último dia 15 de dezembro, foram encontrados nesta segunda-feira (23) próximo ao município de Bragança, no Pará. Cinco dos pescadores pertenciam a uma mesma família. Todos foram encontrados com vida.

Após o resgate, ocorrido por volta de 16h, os tripulantes foram encaminhados para avaliação médica, segundo a Marinha. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos pescadores.

A embarcação “Isan Maru III” saiu para realizar atividade de pesca no dia 15, no Porto dos Barcos, em Itarema. Um dos pescadores é morador da região. Outros cinco são de Camocim, município do Litoral Oeste do Ceará.

A Marinha realizou as buscas por meio do Serviço de Busca e Salvamento (Salvamar) Norte, que enviou o Navio Patrulha Bracuí e uma aeronave Super Cougar, subordinada ao 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Norte.