Tremor de terra assusta moradores em quatro cidades no norte do Ceará

Um tremor de terra de magnitude 2.5 foi registrado durante a noite deste domingo (13) em cidades da Região da Ibiapaba, no Norte do Ceará.

De acordo com o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), que monitora eventos como estes por meio de estações, os tremores foram sentidos nos municípios de Ubajara, Tianguá, Viçosa e Mucambo.

De acordo com a Defesa Civil do Estado não houve consequências graves, pois a magnitude foi pequena e o órgão explicou que trabalha junto ao LabSis para descobrir o local do epicentro.

Medo dos moradores

Moradores relataram que o abalo durou segundos, porém foi o suficiente para ficarem assustados. "O forte estrondo foi ouvido e sentido em toda a localidade. Minha esposa ficou assustada. A gente sentiu o abalo no chão. Foi rápido, questão de segundos. Porém deu para assustar", afirmou disse Francisco Álef de Araújo Gomes, que mora em Ubajara.

O motorista Marcelo Beserra, morador da cidade de Tianguá, explicou na manhã desta segunda-feira (14) que nunca tinha passado por uma situação em que a terra tremia. "Estava assistindo televisão quando começou a tremer", disse.

Também moradora de Tianguá, Paula Pimentel afirmou que o barulho foi muito forte por volta de 23h e que os objetos da casa ficaram tremendo. Na mesma cidade, Lucas Alves afirmou que o tremor "durou cerca de seis segundos. Há alguns anos atrás teve do mesmo jeito, só que foi mais forte na região de Sobral. O de ontem foi somente na região da Grande Ibiapaba", obsevou.