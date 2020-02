Tradicional "Desfile das Virgens" abre o Carnaval do Crato

Tradição de quase cinco décadas, o Desfile das Virgens, em Crato, abriu o Carnaval na Região do Cariri, na tarde desta sexta-feira (21). A popular brincadeira de homens vestidos de mulheres pelas ruas da cidade reuniu, segunda a organização do evento, 15 mil pessoas. Um palco montado no bairro Mirandão e um trio elétrico animaram o público. A segurança foi garantida com o apoio da Polícia Civil, da Guarda Civil Metropolitana e do Departamento Municipal de Trânsito.

A concentração começou às 16 horas, em frente ao Estádio Municipal Governador Virgílio Távora. De lá, a multidão seguiu até o Largo da RFFSA, no Centro da cidade. No trajeto de quatro quilômetros, outros foliões se juntaram ao bloco.

Segundo André Lacerda, organizador do evento, até 2004 o desfile acontecia espontaneamente, nas ruas do Crato. Mas há 15 anos ele recebeu estrutura. “Aqui abre oficialmente o Carnaval do Cariri. Muita gente espera em suas casas ou se junta no decorrer das avenidas”, detalha.

Com a paralisação de parte da Polícia Militar, que acontece em vários municípios do Estado, os organizadores se reuniram com o poder público municipal para garantir a segurança. Assim, o evento recebeu 40 guardas civis metropolitanos, 12 agentes de trânsito e 15 policiais civis, reforçados por três viaturas.

“É uma tradição muito grande, um dos principais eventos do Estado. Não poderíamos deixar de realizar”, ressaltou o titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Jarbas Aguiar. Além do 'Desfile das Virgens', os agentes reforçarão outros locais de concentração, neste Carnaval, como a Praça Siqueira Campos e a Encosta do Seminário. “Teremos patrulhas diariamente escaladas e nestes locais específicos”, completou o secretário.

Brincadeira

Com roupa emprestada da namorada, o estudante Michael Souza participou, pelo quinto ano consecutivo, do ‘Desfile das Virgens’. “Para nós cratenses, aqui é o principal dia do Carnaval”, enfatiza. Seu amigo, o garçom Luciano Oliveira, reforça: “Aqui no Cariri tem poucos lugares para brincar, e esse dia é o melhor”.

Frequentador anual do evento, um grupo de quatro rapazes levou um banner com a foto de seu amigo Romário, que faleceu há dois meses e, pela primeira vez, não os acompanhou no ‘Desfile das Virgens’. Emocionado, o comerciante Francisco de Brito define: “Ele está aqui com a gente. Fizemos questão de trazê-lo, porque todo ano a gente brinca, sempre foi uma tradição”, justifica.

Grupo prestou homenagem a amigo falecido Foto: Antonio Rodrigues/SVM

Paralelo ao 'Desfile das Virgens', acontece o Carnaval do Crato, promovido pela Secretaria de Cultura do Município, que foi aberto nesta sexta-feira na Praça Siqueira Campos. A programação continua até a próxima terça-feira (25), no mesmo local, sempre a partir das 17 horas. Grupos de maracatu, frevo, samba e batuques animam os foliões. A festa é gratuita.