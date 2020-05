Teto de sala de aula em escola de Coreaú desaba; ninguém ficou ferido

Parte do teto de uma sala de aula da Escola Municipal Raimundo Barroso Tabosa, em Coreaú, no noroeste do Ceará, desabou na madrugada desta quarta-feira (13). Ninguém estava no local.

A instituição atende alunos do ensino infantil e fundamental, mas está com as aulas paralisadas desde março, em virtude da pandemia do novo coronavírus.

A Secretaria de Educação de Coreaú afirmou que uma análise preliminar indicou que o desabamento foi causado pelas fortes chuvas que caíram na cidade nos últimos meses.

A pasta informou que a última reforma na escola foi realizada há dois anos, mas não houve manutenção da parte do telhado que caiu nesta quarta-feira porque a estrutura "encontrava-se em perfeitas condições".

Segundo um morador da região, que preferiu não se identificar, a sala onde houve o desabamento tinha uma infestação de cupins.

"As obras de recuperação da estrutura já iniciaram, sendo acompanhadas por equipe de Engenharia que buscará, além da reparação, esclarecer as causas possíveis do ocorrido", segundo a prefeitura de Cureaú.