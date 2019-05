Seis cidades do Ceará registram mais de 100 milímetros de chuva nas últimas 24 horas

Pelo menos 113 municípios registraram chuvas no Ceará entre as 7h desta terça-feira (21) e as 7h desta quarta-feira (22). Seis municípios registraram mais de 100 milímetros de chuva.

De acordo com o balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) as maiores precipitações do intervalo foram em Morada Nova (120 mm), Fortim (117 mm), Pacatuba (111,2 mm), Itaitinga (110,5 mm), Nova Russas (110,0 mm) e Ipueiras (101,0 mm).

Já em Fortaleza houve precipitações de 91,2 milímetros no Posto Pluviométrico do Castelão e 53,6 milímetros no Posto Pluviométrico da Água Fria.



> Chuva intensa em Fortaleza desde a noite de terça (21) deixa alagamentos e derruba árvore em rodovia

Segundo a previsão do tempo atualizada da Funceme, a manhã desta quarta-feira e os dois próximos dias deverão ter eventos de chuva em todo o Estado.



Queda de árvore e alagamentos

Na BR-116, na altura do bairro Aerolandia, a rodovia teve três faixas bloqueadas no sentido praia-sertão após a queda de uma árvore. Na madrugada, dois homens que passavam de motocicleta pelo local ficaram feridos ao colidirem com os galhos caídos na pista.

Conforme o condutor, um jovem de 18 anos, chovia forte e ele não conseguiu frear a tempo. O garupeiro foi atendido por uma equipe do Samu. Os dois tiveram apenas ferimentos leves.

De acordo com o capitão Damásio, do Corpo de Bombeiros, a planta atingiu uma fiação elétrica ao cair e só poderá ser retirada após o desligamento da rede de energia. Até a publicação,não havia nenhuma equipe da Enel no local.

Durante a chuva, vários pontos de alagamento foram registrados na cidade. Entre eles, está a Avenida José Bastos, na região do Bairro Parangaba. O tráfego de pedestres e veículos no local ficou dificultado devido a água da chuva, que encobriu parte da avenida.

Na Avenida Deputado Paulino Rocha, na região do Bairro Cajazeiras, a água da chuva também encobriu a pista no trecho próximo à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

Na Avenida Alberto Craveiro, onde são comuns os acúmulos de água nos dias de chuva, o trecho próximo ao viaduto que liga a via à Avenida Raul Barbosa também está alagado.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(182 postos com chuva de 183 informados)