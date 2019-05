Chuva intensa em Fortaleza desde a noite de terça (21) deixa alagamentos e derruba árvore em rodovia

A forte chuva que cai em Fortaleza desde a noite da terça (21) fez a Capital amanhecer nesta quarta-feira (22) com diversos pontos de alagamento. Segundo imagens de satélite divulgadas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as nuvens responsáveis pelas precipitações continuam vindo em direção à cidade, o que deve prolongar a situação ao longo da manhã.

Na BR-116, na altura do bairro Aerolandia, a rodovia teve três faixas bloqueadas no sentido praia-sertão após a queda de uma árvore. Na madrugada, dois homens que passavam de motocicleta pelo local ficaram feridos ao colidirem com os galhos caídos na pista.

Conforme o condutor, um jovem de 18 anos, chovia forte e ele não conseguiu frear a tempo. O garupeiro foi atendido por uma equipe do Samu. Os dois tiveram apenas ferimentos leves.

Corpo de Bombeiros aguarda desligamento da rede elétrica para fazer a retirada da planta. Foto: Rafaela Duarte

De acordo com o capitão Damásio, do Corpo de Bombeiros, a planta atingiu uma fiação elétrica ao cair e só poderá ser retirada após o desligamento da rede de energia. Até a publicação,não havia nenhuma equipe da Enel no local.

Avenidas alagadas

Durante a chuva, vários pontos de alagamento foram registrados na cidade. Entre eles, está a Avenida José Bastos, na região do Bairro Parangaba. O tráfego de pedestres e veículos no local ficou dificultado devido a água da chuva, que encobriu parte da avenida.

Água da chuva encobriu parte da avenida e dificultou o tráfego de pedestres e veículos. Foto: Rafaela Duarte

Na Avenida Deputado Paulino Rocha, na região do Bairro Cajazeiras, a água da chuva também encobriu a pista no trecho próximo à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

Pista na Avenida Deputado Paulino Rocha foi coberta pela água. Foto: Rafaela Duarte

Na Avenida Alberto Craveiro, onde são comuns os acúmulos de água nos dias de chuva, o trecho próximo ao viaduto que liga a via à Avenida Raul Barbosa também está alagado.