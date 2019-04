Região do Cariri concentra as maiores precipitações das últimas 24 horas

Os municípios localizados na Região do Cariri do Ceará concentraram, entre as 7h desta terça-feira (9) e as 7h desta quarta-feira (10), as maiores chuvas do Estado, conforme balanço ainda parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Choveu em pelo menos 32 municípios até as 7h48. Os dados serão atualizados no decorrer do dia.

Os acumulados mais expressivos daquela macrorregião aconteceram em Porteiras (85,0 mm), Jardim (63,0 mm) e Crato (80 mm).

10 maiores chuvas por posto no dia:

(31 postos com chuva de 46 informados)

Porteiras (Posto: Sitio Saco) : 85.0 mm Jardim (Posto: Jardim) : 63.0 mm Crato (Posto: Lameiro) : 51.0 mm Brejo Santo (Posto: Brejo Santo) : 50.0 mm Paraipaba (Posto: Paraipaba) : 45.0 mm Cedro (Posto: Ematerce) : 45.0 mm Jardim (Posto: Sitio Bonsucesso) : 40.0 mm Paracuru (Posto: Poço Doce) : 30.0 mm Cariús (Posto: Angico) : 26.0 mm Crato (Posto: Crato) : 24.2 mm

Chuvas em quatro regiões

A previsão do tempo atualizada na tarde desta terça-feira (9) pela Funceme para os próximos dias indica cenário mais favorável às precipitações.

Para esta quarta-feira (10), a tendência é de nebulosidade variável com eventos de chuva no litoral, no Maciço de Baturité, na região Jaguaribana e na Ibiapaba. No Cariri e no Sertão Central e Inhamuns, chuvas isoladas.

Nas macrorregiões indicadas com eventos de chuva, as precipitação deverão chegar a mais de 50% do território. Já aquelas indicadas com chuvas isoladas, terão precipitações de 20% a 50% da área sob previsão.

De acordo com os meteorologistas da Funceme, a faixa litorânea do Ceará apresenta, neste momento, condições favoráveis para chuvas já na madrugada de quinta-feira, com tendência a se estenderem ao longo da manhã, porém, sem acumulados tão expressivos.

Previsão para quinta-feira

Já para quinta-feira (11), o cenário indicado pelos resultados de modelos numéricos aponta também aponta nebulosidade variável, mas com eventos de chuva em todas as macrorregiões do Ceará.

Apesar das condições apresentadas quarta, é necessário acompanhar as possíveis atualizações realizadas pela Funceme diariamente. As previsões são realizadas no início da manhã e no fim da tarde.