Prefeitura de Juazeiro do Norte interdita principais praças e ruas para evitar aglomerações

Para reforçar o cumprimento do isolamento social, a Prefeitura de Juazeiro do Norte, a partir das 17h desta quinta-feira (07), irá interditar espaços públicos como praças e ruas do Município. A medida faz parte das ações de prevenção e combate à covid-19 e tem como objetivo garantir que não haja aglomeração de pessoas nestes locais.

Serão interditadas as praças do Giradouro, no bairro Triângulo, José Geraldo da Cruz, no bairro Franciscanos, e Almirante Alexandrino (Padre Cícero), no Centro, José Ilanio Couto Goudin (La Favorita), no bairro Lagoa Seca, da Alegria, no Novo Juazeiro, e da Bíblia, no bairro Romeirão.

Serão fechadas também as duas principais vias do Centro da cidade: Rua São Paulo (da Rua do Cruzeiro à Rua Santo Agostinho) e a Rua São Pedro (da Rua do Seminário à Rua do Cruzeiro).

Na terra do Padre Cícero, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, foram registrados 25 casos confirmados da doença, enquanto outros 21 são suspeitos. Entre os pacientes confirmados, quatro estão hospitalizados, sete em isolamento domiciliar e 12 estão recuperados. Até agora, Juazeiro do Norte registra dois óbitos.