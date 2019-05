Pescadores cearenses sobreviveram comendo farinha após embarcação ficar à deriva por 24 dias

Os sete pescadores cearenses resgatados sobreviveram se alimentado de farinha após ficarem cerca de 24 dias à deriva. A embarcação havia saído da cidade de Camocim.

Conforme informações do G1, na manhã deste sábado (18) os tripulantes prestaram depoimento à Capitania dos Portos, no município de Bragança, no Pará, para o inquérito sobre o caso.

Segundo familiares, a previsão é que os sobreviventes cheguem ao Ceará neste domingo (19), em um veículo fretado pelo dono da embarcação.

Desaparecimento

A embarcação "Salmo XII M" desapareceu no dia 14 de abril, após apresentar problemas mecânicos. O último contato dos tripulantes com familiares havia ocorrido no dia 20 do mesmo mês.

A embarcação estava à deriva e foi localizada próximo ao município de Bragança, no estado do Pará, segundo a agência da Capitania dos Portos do Estado do Ceará em Camocim.

Todos os tripulantes foram encontrados com vida e passam bem, segundo a capitania de Camocim.