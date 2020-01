Paracuru Fest promete movimentar o pré-carnaval cearense

O maior pré-carnaval da história do Paracuru (CE) já tem data para acontecer. É o Paracuru Fest (@paracurufest), que acontecerá neste sábado, 11 de janeiro, no Sítio Iradilson. O evento deve reunir mais de 5000 pessoas, que farão a festa ao som de Parangolé, Kadu Martins e Pedrinho Ordep.

Criada por José Carlos Venâncio Junior, a festa enfatiza o potencial turístico da região para a temporada que vai do réveillon ao carnaval, quando milhares de turistas buscam as áreas praianas de Paracuru. “Pensando nisso, nós criamos o Paracuru Fest, um evento de pré-carnaval que em breve vai virar tradicional, para que possamos fazer um pré-carnaval maravilhoso, com bandas excepcionais, com estrutura maravilhosa e atrair ainda mais turismo pra essa região do Vale do Curu”, detalha o proprietário do evento.

“Como é uma festa nova e vamos pegar as férias, a expectativa é que venham pessoas de toda a região do vale do Curu: São Gonçalo do Amarante, Paraipaba, Trairi, São Luís do Curu, Apuiarés, Pentecostes, inclusive de Fortaleza. Estamos esperando um público muito grande”, acrescenta Carlos Junior.

Programação

A primeira edição do Paracuru Fest traz forró, pagode e sertanejo, numa mescla que pretende agradar a todos os públicos. O pagode fica por conta da banda Parangolé, a quem foi pedido exclusividade na noite deste sábado (11). Tem também Kadu Martins, revelação cearense sertaneja que toca em todas as rádios e em parceria com vários cantores nacionais. A animação forrozeira fica por conta de Pedrinho Ordeb, revelação que vem fazendo um sucesso muito bom na cidade há alguns anos, comenta Carlos Junior.

“Vamos abrir com Pedrinho Ordep, depois o Kadu e então entra o Parangolé fazendo aquela festa tão esperada na região, já que é a primeira vez que o Parangolé toca aqui”, pontua o proprietário do evento.

Estrutura

Para receber todas essas pessoas a estrutura não deixa a desejar. Haverá uma arena dentro do Sítio Iradilson, onde as pessoas terão bastante segurança e comodidade, garante Carlos Junior. “Vamos ter, pela primeira vez, uma praça de alimentação pra atender todo mundo, e a expectativa é realmente maravilhosa em termos de estrutura. Quem vier pra festa vai se sentir bastante seguro e confortável”, frisa o gestor.

Ele ainda revela que em julho planeja fazer um Paracuru Fest sertanejo com Marília Mendonça. Para quem não quer esperar até lá, os ingressos para a primeira edição do evento, neste sábado, estão disponíveis para compra online no sitewww.bilhetecerto.com.br e em alguns estabelecimentos da região. Em Paracuru, na Farmácia Avenida, na MW Cell e no Açaizeiros. Em Paraipaba, na Farmácia Avenida, e em São Gonçalo do Amarante, na Fix StoreCE.

Serviço

Paracuru Fest

Data: 11 de janeiro de 2020 (sábado)

Local: Sítio Iradilson – Paracuru (CE)

Horário: A partir das 22h

Contato: (85) 99737.1000

Instagram: @paracurufest

Pontos de vendas:

Vendas online: www.bilhetecerto.com.br

Paracuru: Farmácia Avenida, MW Cell e Açaizeiros.

Paraipaba: Farmácia Avenida.

São Gonçalo do Amarante: Fix StoreCE.