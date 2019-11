Palhano tem registro de tremor de terra de magnitude 2.4

O município de Palhano, no interior do Ceará, registrou neste domingo (3) um tremor de terra de magnitude 2.4. A informação foi confirmada pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), que monitora eventos como estes por meio de estações.

Conforme o LabSis, os eventos de maior magnitude ocorreram às 12h33, de magnitude 2.3, e às 12h42, de magnitude 2.4. Os registros foram feitos pela estação de Paraú (NBPA), que contabilizou mais de 10 tremores.

O abalo sísmico foi sentido nas localidades de Barbada, Lagoa da Telha, Lagoa da Pedra, Córrego da Esperança, Luzilândia e alguns pontos da sede do município.

Moradores da região chegaram a sentir o tremor. Entre eles está Madalena José dos Santos, que se encontrava na localidade de Luzilândia quando o abalo sismíco aconteceu. “Escutei um barulho, pensei que fosse trovão. Durou pouco, mas senti medo”, afirma.

Ainda segundo o LabSis, Palhano passou por um ciclo de intensa atividade sísmica, com vários eventos de magnitude maior ou igual a 4.0, no período de 1989 a 1991.