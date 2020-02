Número de municípios com registros de chuvas diminui, mas Cariri concentra maiores precipitações

Após os bons volumes pluviométricos registrados nos últimos dias, o número de municípios cearenses com chuvas diminuiu nas últimas 24 horas. Entre as 7 horas deste domingo (23) e 7 horas desta segunda-feira (24), pelo menos 40 cidades tiveram precipitações, número inferior ao do fim de semana, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A região do Cariri concentrou os maiores registros.

Lavras Da Mangabeira (65 mm), Aurora (62.8 mm), Barro (48.2 mm), Caririaçu (47 mm) e Várzea Alegre (45 mm), todas no Cariri, foram as cinco cidades com os maiores volumes. Segundo a Funceme, a tendência é de que as chuvas se concentrem nos períodos da madrugada e manhã até esta terça-feira (25) de Carnaval, quando há um indicativo de maiores precipitações na faixa litorânea do Ceará.

Previsão

Para esta segunda-feira (24), a Funceme prevê o predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões. Porém, eventos de chuva devem ser observados na Ibiapaba, no litoral Norte e no Cariri. Nas demais regiões, há a possibilidade de ocorrer chuvas isoladas. Já para esta terça, além das regiões do Cariri e Ibiapaba, a faixa litorânea e o Maciço de Baturité também devem contar com eventos.

Para quarta, a tendência é que as chuvas permaneçam nas regiões da Ibiapaba e no litoral Norte. Em imagens de satélite, a Funceme observou, na manhã de hoje, nuvens em todo o Ceará e em grande parte do Nordeste brasileiro.

“As nuvens significativas de chuva estão sobre o oceano Atlântico, próximo à costa do Nordeste e sobre a região do Cariri cearense, devido à da atuação da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical)”, analisou o órgão.

A ZCIT circunda a faixa equatorial da Terra e é formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul.

Diminuição

De sexta-feira (21) para sábado (22), um total de 106 municípios registraram precipitações. O maior volume foi observado em Horizonte, onde choveu 88 milímetros. Já entre as 7 horas de sábado (22) e 7 horas do domingo (23), o número de municípios com eventos caiu para 80. A maior concentração do dia foi no litoral leste do Estado. A redução confirma o prognóstico da Funceme, que previu que os dias de Carnaval deveriam concentrar chuvas mais expressivas entre sexta e sábado.

10 maiores chuvas, segundo a Funceme (até às 10h):