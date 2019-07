Uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão vitimou uma mulher na cidade de Campos Sales, na noite desta terça-feira (2). O acidente acontecei por volta das 22h10.

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, perdeu o controle da moto e colidiu na traseira de um caminhão ao tentar cruzar a Avenida 7 de Setembro, no Centro, de acordo com a Polícia Militar.

Com o impacto, a condutora caiu entre as rodas do veículo e foi atropelada.