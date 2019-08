IFCE seleciona professor substituto no campus Baturité

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) do campus Baturité abriu seleção para professor substituto. No edital é ofertada uma vaga para a subárea de Hospedagem, Restaurante e Bar.

As inscrições começam nesta sexta-feira (30) e seguem até o dia 5 de setembro, exclusivamente via internet, através do preenchimento de formulário próprio disponibilizado no endereço eletrônico http://qselecao.ifce.edu.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150.

O processo seletivo contará com duas etapas: desempenho didático - que consistirá em uma aula teórica, ministrada em nível de graduação sobre o assunto sorteado pela banca examinadora, com duração de 60 minutos - e prova de títulos.