Hospital de Campanha de Caucaia começa a ser construído e deve ficar pronto em até 15 dias

O primeiro hospital de campanha de Caucaia começa a ser construído nesta quarta-feira (13), ao lado do Hospital Municipal Doutor Abelardo Gadelha da Rocha. O município é o segundo com maior número de casos da Covid-19 no Ceará, atrás apenas de Fortaleza. A unidade de campanha vai atender exclusivamente pacientes diagnosticados com o novo coronavírus, e será montada na Rua Paulo Gomes da Silva, na Praça Santa Terezinha, localizada no Bairro Parque Soledade.

O hospital de campanha terá 40 leitos de enfermaria em 450 metros quadrados de área construída. Já o Hospital Municipal Doutor Abelardo Gadelha, onde a nova unidade será anexada, conta com 36 leitos destinados exclusivamente para pacientes com coronavírus, sendo 26 de enfermaria e 10 de UTIs.

A previsão é de que as obras sejam concluídas dentro de 10 a 15 dias, segundo a Sesa.

Leitos abertos para a pandemia

De acordo com o Governo do Ceará, já foram abertos 492 leitos de UTI e 1.670 de enfermaria para atendimento de pacientes com Covid-19 na rede pública do Ceará, capital e interior. Em Caucaia, em parceria com o município, a Secretaria da Saúde ativou 26 enfermarias e 10 UTIs.

Coronavírus no Ceará e em Caucaia

São 748 casos e 34 mortes em Caucaia, segundo atualização das 14h46 na plataforma IntegraSUS, vinculada à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Ao todo, o Ceará tem 18.971 infecções por coronavírus confirmadas, e 1.357 pessoas que morreram em decorrência da doença, até as 14h46 desta quarta.