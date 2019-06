Homem morre durante viagem de ônibus entre Rio de Janeiro e Sobral

Um homem morreu a bordo de um ônibus na manhã desta terça-feira (4), quando o veículo que vinha do Rio de Janeiro para Sobral se aproximava da cidade de Russas.

De acordo com a empresa de transporte, o passageiro, identificado como Edilanio Rodrigues Feijão, teve morte natural por volta das 7 horas. O ônibus fez uma parada na Rodoviária de Russas para que a vítima fosse retirada. A família do homem é do município de Varjota, mas a naturalidade dele não foi informada.

Por meio de uma nota, a Expresso Guanabara lamentou a morte do passageiro e informou que ofereceu assistência necessária à vítima.