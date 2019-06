Homem morre afogado ao ir nadar em balneário em Viçosa do Ceará 

Um homem morreu afogado ao ir nadar no Balneário Itaguaí, em Viçosa do Ceará, na Região da Serra da Ibiapaba, na tarde deste domingo (9).

O sargento Elizeu, da Polícia Militar da região, informou que Francisco Denes de Brito, 37 anos, foi para o Balneário com amigos para tomar banho no açude e consumir bebidas alcoólicas. Por volta de 15h da tarde, Denes entrou na água e não mais retornou.

Os amigos perceberam a demora do amigo e resolveram procurá-lo no açude. Durante as buscas, eles encontraram o corpo dele boiando. Ainda conforme o sargento da PM, o homem tinha problemas de saúde.

A Polícia irá investigar o que provocou o afogamento.