Funceme registra chuvas em apenas 25 cidades entre terça e quarta-feira

O Ceará registrou chuvas em pelo menos 25 municípios no intervalo entre as 7h desta terça-feira (7) e às 7h desta quarta-feira (8), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior precipitação foi em Paracuru, no Litoral Oeste do Ceará, com 26,0 milímetros. Houve registro de precipitação em Fortaleza de 9,4 milímetros no Posto Pluviométrico do Castelão.

Houve chuvas também em Cascavel (22 milímetros), Ipu (18,5 milímetros), Beberibe ( 18 milíletros) e Fortim ( 15 milímetros).

10 maiores chuvas por posto no dia:

(36 postos com chuva de 69 informados)

Paracuru (Posto: Jardim Do Meio) : 26.0 mm Cascavel (Posto: Guanaces) : 22.0 mm Ipu (Posto: Flores) : 18.5 mm Beberibe (Posto: Beberibe) : 18.0 mm Fortim (Posto: Fortim) : 15.0 mm Aquiraz (Posto: Sitio Sapucaia Fagundes) : 14.0 mm Paraipaba (Posto: Paraipaba) : 12.0 mm Maracanaú (Posto: Maracanau) : 11.0 mm Pacatuba (Posto: Escola Prof Luiza Teodoro) : 10.6 mm Trairi (Posto: Trairi) : 10.0 mm

Previsão para os próximos dias

Quarta-feira (8):

Nublado com chuvas isoladas no litoral, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba. Nas demais áreas, eventos de chuva.

Quinta-feira (9):

Nublado com chuvas isoladas em todo o estado.

Sexta-feira (10):