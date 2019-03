Funceme aponta que as chuvas de março estão 9% abaixo da média histórica

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) afirmou na manhã desta terça-feira (26) que as precipitações no mês março estão 9% abaixo da média histórica. De acordo com a meteorologista Meiry Sakamoto, até segunda-feira (25), choveu 185 milímetros quando a média histórica é de 203,4 milímetros.

“Março até agora choveu 185 milímetros quando a média esperada é 203 milímetros. Faltam alguns dias para terminar o mês de março e talvez a gente consiga alcançar a média do período”, disse Meiry.

Reservatórios em situação crítica

Meiry explicou que as chuvas tendem a diminuir no mês de abril. “A tendência é essa que haja redução das chuvas a partir de abril. Não significa que não vai chover. Vão continuar ocorrendo eventos de chuvas sim, mas talvez o volume acumulado do período seja um pouco menor”.

A metereologista lembra a necessidade de mais chuvas principalmente no Sul do Estado, na Região do Cariri, Bacia do Salgado e Alto do Jaguaribe.

“Estamos precisando de chuva. Os nossos reservatórios, os principais ainda estão em situação bastante crítica do ponto de vista de volume de água e como não está chovendo muito no Sul do Estado, na Região do Cariri, Bacia do Salgado, Alto do Jaguaribe, está prejudicando o aporte de água tanto no Orós como no Castanhão”, finalizou.

Semana de tempo nublado e com chuvas

A previsão da Funceme para esta terça-feira (26) e para a semana é de chuvas em todo o Estado. Principalmente na Região Metropolitana de Fortaleza, Região do Cariri e no Maciço de Baturité.

“Para o restante da semana, pelo menos para os próximos dias, manteremos condições favoráveis para chuva. Possibilidades de chuva para o Ceará como um todo. A nebulosidade vai reduzir, então, nós vamos ter aí sol presente e algum momento com nuvens e algum momento inclusive com chuva, mas de forma isolada”.