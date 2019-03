Estádio de Irauçuba vira "piscina" e homem aproveita para brincar de "surfista"; vídeo

Um morador de Irauçuba registrou uma cena inusitada na tarde deste sábado (2). O vídeo mostra um homem imitando um surfista em cima de um banco em um estádio alagado pela chuva, dentro do Estádio Municipal Enoques Felipe da Silva, no Bairro Gil Bastos.

Enquanto a brincadeira acontece, vários moradores assistem à performance do homem que diz: "Está bom demais, aqui está bom demais!", brinca.

O radialista Manoel Barbosa que registrou o momento, disse à reportagem do Sistema Verdes Mares, que há muito tempo não chovia tão forte em Irauçuba.

"Foi uma chuva muito intensa. Choveu praticamente o sábado todo. Houve uma pausa entre 16 horas e 18 horas, mas depois pela noite voltou a chover. Sobre o vídeo foi muito engraçado ver o senhor aproveitando a piscina improvisada. A partir daí que resolvi fazer a filmagem", afirmou o radialista.

Chuva em Jericoacoara

Os acessos à Vila de Jericoacoara pelas praias do Preá, ao leste, e de Tatajuba, a oeste, ficaram praticamento bloqueados na manhã deste domingo (3), após a chuva de 121,1 mm. A prefeitura lançou comunicado informando que a entrada de caminhões de lixo está suspensa. A gestão municipal disse ainda que "se compromete a adotar medidas necessárias para que os serviços se restabeleçam o mais rápido possível".

A Rua Principal ficou alagada no sábado (2) à noite, com correnteza, e a situação assustou os moradores. De acordo com a administração do restaurante que teve os móveis levados, a enxurrada na Rua Principal é comum em dia de chuva forte. A chuva chegou ao centro da cidade por volta das 17 horas e durou cerca de três horas.