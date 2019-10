Educadores de Ubajara e Tianguá recebem formações gratuitas até sexta-feira (11)

A partir de hoje (9) até o próximo dia 11, educadores dos municípios de Tianguá e Ubajara, na Serra da Ibiapaba, receberão um conjunto de oficinas gratuitas voltadas à Formação em Educação Ambiental e Mediação de Leitura. A expectativa é que mais de 100 participantes, entre educadores, coordenadores pedagógicos, diretores, alunos e os técnicos da Secretaria de Educação do Município, participem da formação.

As atividades começaram na segunda-feira (7), com vagas abertas para educadores de toda a rede pública de ensino dos Municípios. A proposta faz parte de uma iniciativa da Echoenergia, empresa que desenvolve geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, com realização do Instituto Brasil Solidário. A ação visa levar o passo a passo do desenvolvimento das atividades do “Kit Práticas de Educação Ambiental IBS”, doado no início do ano.

Educação Ambiental

A oficina do eixo terá ações práticas, envolvendo desde a construção de forno solar, filtros de águas cinzas e o papel reciclado até a instalação de uma caixa de decomposição, que ficará exposta na escola. A programação inclui, também, uma visita ao Lixão do município, com o objetivo de sensibilizar para a temática dos cuidados com o meio ambiente e a importância da reciclagem.

Mediação de Leitura

Já a formação de leitura envolve desde a capacitação técnica de organização de uma biblioteca e manutenção do acervo, até às atividades práticas de contação de histórias e mediação de leitura. Durante as oficinas, as atividades serão desenvolvidas aproveitando o acervo literário já doado para o Município. Os professores receberão sacolas literárias e aventais para mediação de leitura.

SERVIÇO

TIANGUÁ - SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Dia: 07/10, de 08h às 12h

Local: Auditório da Prefeitura de Tianguá/CE



UBAJARA/CE - SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Dia: 08/10, de 08h às 12h

Local: Auditório Municipal Avani Guimarães



UBAJARA/CE - OFICINA DE MEDIAÇÃO À LEITURA

Dia: 09 até 11/10, 08h às 16h30

Local: Casa de Cultura de Ubajara/CE



UBAJARA/CE - OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Dia: 09 até 11/10, 08h às 16h30

Local: EEIEF Maria Madalena Holanda Soares