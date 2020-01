Defensoria denuncia cobrança indevida em lista escolar da rede pública de Canindé

A Defensoria Pública do Estado do Ceará recomendou à Secretaria de Educação de Canindé a retirada de “itens indevidos” da lista de material escolar exigida para o ano letivo 2020 nas escolas municipais. Entre os pedidos estão materiais de uso coletivo (como folhas de papel e brinquedos) e não pedagógicos (como álcool, algodão, balões e detergente).

A recomendação foi expedida na última quinta-feira (16), após o órgão receber denúncias de um grupo de pais.

“Alguns pais informaram que as escolas estavam fornecendo uma lista de materiais destinados à limpeza, higiene pessoal e de manutenção dos serviços prestados pela instituição para serem entregues no ato da matrícula ou no início das aulas”, destaca a defensora pública, Renata Helena.

“O medo deles [pais] era que não conseguissem matricular os filhos e a escola comunicasse ao Conselho Tutelar a ausência das crianças”, justifica a representante.

Legislação

A Lei Federal nº 12.886, de 2013, proíbe os estabelecimentos de ensino de exigirem dos responsáveis pelos alunos a entrega de 60 itens ou de cobrar por eles. Entre alguns dos materiais estão álcool, giz ou pincel de quadro, sacos plásticos, papel higiênico e material de limpeza. Todo este material deve ser adquirido pela própria instituição de ensino.

A Prefeitura tem um prazo de dez dias, a contar da data do requerimento, para que o Município apresente informações a respeito das medidas adotadas. “Não se pode condicionar a entrada de estudantes carentes à compra de materiais escolares e aquisição de fardamento. Isso pode significar a negativa do direito à educação”, ressalta Helena.

Além de excluir os itens, as escolas terão que fornecer aos estudantes materiais de consumo básico. “Pedimos que o Município forneça fardamento e um kit básico de material escolar, incluindo caneta, lápis, borracha e caderno. Sabemos que os estudantes de escolas públicas não têm condições de arcar com os custos e é dever do poder público oferecer as condições mínimas para o ensino”, destaca a defensora.

Prefeitura

Em nota, a Secretaria de Educação de Canindé informou que "repassou aos Coordenadores Pedagógicos que apresentassem aos pais a lista de material de forma a orientacional e meramente exemplificativa e somente materiais para uso individual do próprio aluno, conforme a Lei Federal nº 12.886/13".

"As recomendações ora solicitadas pela Defensoria Pública já estão sendo tomadas, conforme prazo que nos foi recomendado".

Ainda conforme a Pasta, "em nenhum momento foi informado aos pais que os materiais seriam obrigatórios" e que "com o período eleitoral já aflorado neste Município pessoas de má índole desvirtuaram os acontecimentos fazendo palanque eleitoral".

Lista de materiais que não podem ser exigidos na lista escolar, conforme Lei Federal:

1. Álcool

2. Água mineral

3. Agenda escolar específica da escola

4. Algodão

5. Balde de praia

6. Balões

7. Barbante

8. Bastão de cola quente

9. Bolas de sopro

10. Botões

11. Canetas para lousa

12. Carimbo

13. CDs, DVDs e outras mídias

14. Clipes

15. Cola para isopor

16. Copos descartáveis

17. Cotonetes

18. Elastex

19. Esponja para pratos

20. Estêncil a álcool e óleo

21. Fantoche

22. Fita/cartucho/tonner para impressora

23. Fitas adesivas

24. Fitas decorativas

25. Fitas dupla face

26. Fitilhos

27. Flanela

28. Feltro

29. Fita dupla face e fita durex em geral

30. Giz branco ou colorido

31. Garrafa para água

32. Gibi infantil

33. Jogos em geral

34. Lixa em geral

35. Grampeador

36. Grampos para grampeador

37. Guardanapos

38. Isopor

39. Lenços descartáveis

40. Livro de plástico para banho

41. Maquiagem

42. Marcador para retroprojetor

43. Material de escritório

44. Material de limpeza

45. Medicamentos

46. Palito de dente

47. Palito para churrasco

48. Papel higiênico

49. Pasta suspensa

50. Piloto para quadro branco

51. Pincéis para quadro

52. Pincel atômico

53. Plástico para classificador

54. Pratos descartáveis

55. Pregador de roupas

56. Produtos para construção civil (tinta, pincel, argamassa, cimento, por exemplo)

57. Papel em geral (no limite de uma resma por aluno)

58. Sacos de plástico

59. Talheres descartáveis

60. TNT