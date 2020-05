Crianças de Juazeiro do Norte representam o Cariri em competição internacional de robótica

O município de Juazeiro do Norte está com 12 crianças representando a região do Cariri no International Youth Robot Competition IYRC, um dos maiores campeonatos de robótica do munido. Classificadas pela primeira etapa, que aconteceu nos últimos dias 26 e 28, os alunos do Colégio Dinâmico, que têm entre 6 a 13 anos, participam da segunda fase on-line neste sábado (30).

Este ano, devido a pandemia da Covid-19, todas as disputas acontecem on-line, apenas com a final de forma presencial em São Paulo. As 12 crianças de Juazeiro do Norte estão sendo treinadas pelo professor Ciswal Santos, ex-catador de latinhas que ficou conhecido em todo Brasil após ser aprovado para estudar na Universidade de Harvard, uma das mais conceituadas do Mundo.

Ciswal explica que a primeira etapa trabalhou atividades sensoriais, como a coordenação motora e tomada de decisão. O tema foi o novo coronavírus. A partir de um game, as crianças simularam atividades dentro de uma casa, como lavar as mãos, usar álcool em gel, sair apenas para atividades essenciais, colocar máscara, entre outras. “A segunda etapa consiste em games que trabalham a coordenação motora, raciocínio lógico e dinamismo”, explica.

Após cinco games, os classificados irão para Piracicaba, em São Paulo, onde enfrentarão crianças do mundo inteiro. “Lá, participam de aulas de robótica, vão montar protótipos e apresentar. Eles podem ganhar videogames, computadores, viagens”, enumera o professor. Para Ciswal, esta é uma oportunidade grandiosa para as crianças trabalhares com tecnologia. “Orgulho para os pais, para a escola e para a cidade de Juazeiro. Vamos torcer para a segunda etapa ser ainda melhor”, completa.

Criado em 2017, a IYRC proporciona aos participantes diversas modalidades e atividades para o desenvolvimento social e científico de crianças e jovens a partir de seis anos. A final acontece no Brasil pela segunda vez, neste ano.