Criança de 4 anos fica com 95% do corpo queimado após incêndio dentro de casa em Tianguá

Uma criança de 4 anos ficou com 95% do corpo queimado após um incêncio em sua casa no Bairro Subestação, na cidade de Tianguá, na tarde desta quarta-feira (14). O menino estava brincando no corredor de casa e o pai estava no interior da residência, segundo a Polícia. Um inquérito policial foi instaurado para apuração de abandono de incapaz.

Segundo o Tenente Alvaro Cesar Gonçalves Silveira, comandante da 2ª Companhia do 3º Batalhão em Tianguá, a criança foi socorrida por um casal em uma motocicleta. Quando o garoto estava sendo levado para a unidade hospitalar o casal avistou uma viatura da polícia e pediram ajuda.

Em depoimento, o pai da criança disse que, quando viu o filho, ele já estava coberto pelas chamas. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

Os policiais colocaram a criança dentro do veículo e levaram para o Hospital São Camilo de Tianguá. O menino foi atendido e durante a noite foi transferido por uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) para o Instituto Doutor José Frota, no Centro de Fortaleza.

Ainda de acordo com o Tenente César, o conselho tutelar também foi acionado para a ocorrência. Os próprios moradores do bairro ajudaram a apagar o incêndio.