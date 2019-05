Cinco estudantes ficam feridos após acidente entre ônibus e caminhão no interior do Ceará

Cinco estudantes ficaram feridos na manhã deste sábado (4), após um acidente entre um ônibus e um caminhão, entre as cidades de Morrinhos e Santana do Acaraú, na Região Norte do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual do Ceará (PRE-CE), o ônibus saiu de Teresina (PI) e transportava estudantes que fariam concurso público no município de Jijoca de Jericoacoara no domingo (5).

O ônibus estava com 37 pessoas e além dos estudantes transportava um grupo de turistas.

O motorista do veículo informou à PRE que o acidente ocorreu por volta das 7h30. Ele teria visto alguns animais na rodovia. Após tentar frear o ônibus, o caminhão carregado com cimento que vinha logo atrás não conseguiu desviar e atingiu a traseira do coletivo. Os dois veículos caíram numa ribanceira.

Os feridos foram atendidos por uma ambulância de Morrinhos e encaminhados para uma unidade hospitalar do município. O motorista do caminhão fugiu do local.

A Direção do Hospital Municipal de Morrinhos disse para o Sistema Verdes Mares que cinco pessoas foram atendidas. Quatro mulheres e um homem. Todos entraram conscientes na unidade e com leves ferimentos. Os feridos fizeram curativos no ambulatório e exames de raio X. Todos passam bem e já receberam alta médica.

A estudante Ana Beatriz Nascimento contou que estava dormindo na hora do acidente. Quando acordou, já estava na ribanceira e próximo da água. “Quando a gente foi dar conta, já estávamos na ribanceira caídos. E a água bem próxima e subindo. Aí tentei colocar a mão na janela para tentar sair. Eu saí e com ajuda de outras pessoas conseguimos retirar as pessoas de dentro do ônibus”, afirmou.