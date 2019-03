Chuvas no Ceará devem ocorrer dentro da normalidade entre março e maio, segundo Funceme

O trimestre entre março e maio tem 40% de probabilidade de ter chuvas dentro da normalidade climatológica no Ceará, segundo dados divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) nesta quinta-feira (28). Há ainda 35% de possibilidade de chuvas abaixo da média e 25% acima dela.

A tendência é que as variações das chuvas sejam maiores nas faixas litorâneas do estado, enquanto no Centro-Sul do Ceará, a probabilidade deve ser abaixo do normal.

A meteorologista da Funceme Meiry Sakamoto explica que "o atual padrão no oceano Atlântico indica condição favorável para o posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas durante a quadra chuvosa, sobre o norte da região Nordeste. Além disto, ressalta-se tendência de redução das precipitações ao longo da estação chuvosa".

O balanço parcial de fevereiro, primeiro mês da quadra chuvosa indicou chuvas acima da média para o Ceará como um todo. Até esta quinta-feira, o observado é de 180,8 milímetros, representando 52,4% acima da média histórica.