Ceará tem 40% de probabilidade de receber chuvas acima da média entre março e maio, diz Funceme

O Ceará tem 40% de probabilidade de receber chuvas acima da média no período de março a maio de 2020, segundo prognóstico climático divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na manhã desta sexta-feira (28). Ainda segundo o estudo, existem também 40% de chance de precipitações em torno da normalidade e ainda 20% abaixo da média nos próximos três meses.

De acordo com a Funceme, não se trata de uma atualização do primeiro prognóstico divulgado em janeiro para o trimestre de fevereiro a março, pois o período de previsão é diferente. Para chegar aos resultados, de acordo com o órgão, foi realizada uma análise dos campos atmosféricos e oceânicos de grande escala (vento em superfície e em altitude, pressão ao nível do mar, temperatura da superfície do mar, entre outros) e dos resultados de modelos numéricos globais e regionais e de modelos estatísticos de diversas instituições de meteorologia do Brasil e do exterior, além da própria Funceme.

Os modelos de previsão climática indicam ainda uma diferença espacial nas regiões Norte e Sul, de modo que na Região Sul do Estado, a categoria mais provável é em torno da normal ou mesmo abaixo da normal em algumas áreas, enquanto na região ao norte do Ceará, a categoria mais provável é acima da normal.

"Previsão Otimista"

De acordo com a meteorologista da Funceme, Meiry Sakamoto, a previsão continua otimista. No entanto, o esfriamento no Oceano Atlântico pode trazer impacto nas chuvas no Estado. Isto porque quanto mais frias as águas do oceano mais distante ficará a Zona de Convergência Intertropial (ZCIT). A ZCIT é principal sistema indutor de chuva no norte do Nordeste no período de fevereiro a maio.

"Houve uma alteração em relação ao prognóstico divulgado em janeiro primeiramente. Precisamos observar que trata-se da previsão para um trimestre diferente, agora para um trimestre março, abril, maio de 2020. Outra razão está relacionada a algumas alterações que estão sendo observadas no Oceano Atlântico tropical sul que vem nas últimas semanas mostrando um certo esfriamento, o que poderia, se essa tendênca se manter, acabar prejudicando o deslocamento da ZCIT [Zona de Convergência Intertropial] para latitudes mais ao Sul e isso pode ter algum impacto na chuvas no estado daqui do Ceará", explica.