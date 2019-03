Ceará registra chuvas em pelo menos 38 municípios

Entre as 7 horas de domingo (17) e 7 horas desta segunda (18), choveu em pelo menos 38 cidades do Ceará. As maiores precipitações contabilizadas até as 14h40 de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foram nos municípios de Coreaú e Granja.

As duas localidades tiveram 38 milímetros coletados nos postos de Sitio Urubu e Granja, respectivamente. O litoral de Fortaleza também registrou no mesmo período a terceira maior precipitação, com 24 milímetros no posto de Sítios Novos, em Caucaia.

Segundo a Funceme, o céu nesta segunda deve ficar nublado com eventos de chuva no litoral, na região Jaguaribana e na Ibiapaba.

Veja outros pontos de maiores precipitações no estado: