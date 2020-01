Ceará registra chuva em mais de 100 municípios em 24 horas; Acaraú teve chuvas de 120 mm

O Ceará teve chuvas de até 120 milímetros entre as 7h desta sexta-feira (10) e as 7h deste sábado (11). Os municípios de Acaraú e Fortim registraram as maiores precipitações, com 120 e 114 milímetros, respectivamente. Ao todo, choveu em 97 municípios cearenses, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) extraídos até as 9h35 deste sábado.

Municípios de Amontada (70.0 mm); Itarema (67.0 mm); São Gonçalo Do Amarante (63.4 mm); Jijoca De Jericoacoara (63.0 mm); Forquilha (58.0 mm); Uruoca (56.0 mm); e Hidrolândia (48.0 mm) estão entre as 10 maiores chuvas do período.

A Capital também amanheceu com chuvas neste sábado. Segundo a Funceme, o litoral registrou 21 milímetros.

A previsão da Funceme para este sábado é de “predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada na Ibiapaba e no oeste do Sertão Central”. Para as demais regiões, há possibilidade de chuva, informa o órgão.

Já para o domingo, a previsão é de “nebulosidade variável com possibilidade de chuva na faixa litorânea e no Maciço de Baturité”.