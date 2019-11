Carreta derrapa e caminhão tomba após chuva na BR-222, em Itapajé

Uma carreta derrapou e um caminhão tombou na BR-222, na cidade de Itapajé, na manhã desta terça-feira (19). A via ficou bloqueada parcialmente e uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local para orientar o tráfego. Segundo os agentes, ninguém ficou ferido.

No momento dos acidentes chovia e a pista estava molhada, o que pode ter contribuído para a derrapagem e tombamento, de acordo com a PRF. Os dois veículos seguiam no sentido Fortaleza-Sobral quando os dois condutores perderam o controle da direção. A carreta ficou atravessada na pista em "L". O tombamento do caminhão se deu logo em seguida.

Moradores da região reclamam que os acidentes no trecho são constantes. "Cerca de uns dois meses atrás virou um caminhão com uma carrada de sal que ficou espalhado na pista até agora. Com a chuva a pista ficou escorregadia, causando o acidente", avalia João Pinheiro, morador da região. "Ninguém se preocupou em limpar o sal sabendo que quando chovesse os acidentes seriam iminentes", completou.