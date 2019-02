Carnaval de São Benedito vai ocorrer com paredões de som na Praça Centenário, diz prefeito

Após audiência com juiz e promotor, nesta terça-feira (26), a prefeitura de São Benedito conseguiu liberação de uso de paredões de som para realização do carnaval 2019 no município. A festa havia sido cancelada em cumprimento a uma determinação judicial que atendia um pedido do Ministério Público do Ceará, justificado pela necessidade de reestruturação da Casa de Acolhimento São Benedito, que atende crianças e adolescentes.

“A Justiça liberou a utilização dos paredões, das 13h às 2h, na Praça Centenário. Liberou contratação de segurança, banheiro químico e de UTI móvel”, confirmou o prefeito do município, Gadyel Gonçalves. Estrutura de palco e apresentação de bandas que estavam previstas para o “Benefolia 2019” permanecem vetadas pela Justiça.

“Aqui, a tradição do carnaval é o uso de paredões. A maioria das pessoas vem de fora e, quando teve cancelamento, teve uma cobrança muito grande. Hoje marcamos audiência e conseguimos a liberação juntamente com estrutura que dê segurança pras pessoas que estejam lá”, frisou Gonçalves.

Após a determinação judicial, a prefeitura anunciou melhorias na Casa de Acolhimento São Benedito e a exoneração do secretário da Ação Social do Município, Francisco da Chagas Costa. O afastamento do servidor também estava entre as exigências da ordem judicial.