Caminhão carregado com carne cai em penhasco e população se arrisca para pegar mercadoria

Um caminhão carregado de carne caiu em um penhasco após sair da pista na serra de Tianguá, no km 301 da BR-222, na manhã desta sexta-feira (2). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista ficou com ferimentos leves. Populares se arriscaram no local para pegar a mercadoria do veículo.

O veículo, com placas do Maranhão, teria sofrido uma pane e falhado o freio, segundo informou o motorista à PRF.

Um vídeo feito por populares mostra que algumas pessoas se arriscaram no penhasco para recolher a mercadoria que caiu do caminhão.