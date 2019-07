Um caminhão capotou após o motorista perder o controle do veículo no km 53 da BR-020, na divisa dos municípios de Parambu e Tauá, no Ceará, na manhã desta segunda-feira (29). O motorista não ficou ferido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após capotar, o veículo ficou tombado no acostamento da rodovia. O acidente não causou interdição na BR.