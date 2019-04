Cachorro fica preso em agência bancária e preocupa moradores do Crato

Uma cena comoveu moradores do Crato na noite do sábado (13). Um cachorro ficou preso dentro de uma agência bancária situada na Rua Bárbara de Alencar, no Centro da cidade localizada a 508 km de Fortaleza. A cena do animal empurrando a porta com a pata para tentar sair do local chamou a atenção dos passantes, que prontamente tentaram algum tipo de resgate. Ele está trancado desde as 18h.

Segundo a comerciante Thially Amorim, o cachorro chora e já está bastante cansado. "Colocamos água pelo chão e demos pedaços de pão para ele. Já aconteceu casos semelhantes assim, com outros cachorros de rua", relatou a moradora. Devido ao calor, muitos cães acabam por se refugiar dentro do prédio por conta do ar refrigerado.

Situação do animal preocupa os moradores Foto: Biana Alencar

Apreensão

Durante os dias de funcionamento normal na semana, a porta da agência fecha automaticamente às 18h, reabrindo somente às 8h da manhã seguinte. O medo dos moradores é de que o cão abandonado fique o resto do fim de semana nessa situação. "Dá muita dó ver ele chorando desse jeito. Não conheço ninguém do banco e vamos torcer para que no domingo a porta abra", divide Thially.