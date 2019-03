Bombeiros salvam 2 crianças e 2 adolescentes de afogamento em Icapuí

Uma equipe do Corpo de Bombeiros salvou duas crianças e duas adolescentes de afogamento no município de Icapuí, no Litoral Leste do Ceará. As vítimas se afogaram ao mesmo tempo e os bombeiros que estavam trabalhando no posto de guarda-vidas perceberam a movimentação e as socorreram. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (4).

Os soldados que trabalharam no resgate informaram que tiveram muita dificuldade de salvá-las porque eram muitas pessoas se afogando ao mesmo tempo. Além disso, todos os quatro estavam a cerca de 200 metros da faixa de areia.

As crianças de 8 e 10 e uma adolescente de 14 anos foram resgatadas conscientes e sem alterações nos sinais vitais. Já a outra adolescente de 14 anos acabou desmaiando por causa do cansaço durante o transporte até a praia. A jovem foi encaminhada para uma unidade hospitalar, recebeu os atendimentos e já foi liberada.

Ainda de Acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança de 8 anos e a adolescente de 14 são de Minas Gerais.